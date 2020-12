Roma calciomercato, a gennaio torna El Shaarawy. Caccia al terzino destro, idea Nainggolan

26 dicembre 2020 a

Il mercato di gennaio si avvicina e la Roma si muove per puntellare una rosa che nonostante il buonissimo cammino in campionato ha mostrato di avere delle mancanze. Servono un terzino destro da alternare con Karsdorp e un'attaccante capace di giocare alle spalle della punta.

Per quanto riguarda l'attaccante il candidato numero uno è Stephan El Shaarawy. Il Faraone è stato ad un passo dal ritorno della capitale negli ultimi giorni del mercato estivo/autunnale e l'affare è rimasto sempre in piedi. E' lui il candidato ideale anche perché le alternative - vedi Papu Gomez - appaiono al momento impraticabili. Per il ruolo di terzino destro i Friedkin si sono mossi in anticipo per Reynolds del Dallas che piace anche a Juve ed altre squadre europee. Le alternative sarebbero Omeragic dello Zurigo e Soppy del Rennes che potrebbe rientrare nell'affare che dovrebbe portare, a fine stagione, al riscatto di Nzonzi da parte del club francese.

Fonseca avrebbe chiesto anche un rinforzo a centrocampo, in particolare un ricambio di Veretout. Piace Nandez, ma il Cagliari spara alto. Ma se Nainggolan tornerà in Sardegna la situazione potrebbe cambiare. L'altra idea, circolata a Natale, è quella di un clamoroso quanto suggestivo ritorno del Ninja a Roma.

