Milan-Lazio mercoledì 23 dicembre alle 20.45. Probabili formazioni e dove vederla in tv

22 dicembre 2020 a

a

a

E' il big match della 14esima giornata. La Lazio di Simone Inzaghi è di scena a San Siro per la sfida contro il Milan capolista. I biancocelesti sembrano aver ritrovato il passo dopo la vittoria di domenica contro il Napoli ma a Milano non ci sarà Acerbi che è rimasto a casa. Inzaghi recupera tuttavia Correa e può contare sul miglior Luis Alberto. Tra i pali confermatissimo l'ex Reina, difesa da reinventare con Patric, Luiz Felipe e Radu. Mediana con Milinkovic Savic, Escalante e Luis Alberto. Sugli esterni Lazzari e Marusic. In avanti la coppia Immobile-Caicedo.

Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic, Bennacer, Kjaer, Kessiè e Gabbia. Da valutare le condizioni di Tonali e Rebic. Il tecnico ripropone il 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, difesa con Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez. Tonali e Krunic a centrocampo. Trequarti con Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic. In avanti Leao.

La partita potrà essere seguita su Dazn, canale 209 della piattaforma satellitare Sky, visibile solo per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, oppure scaricando l’app Dazn.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.