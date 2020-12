Roma-Cagliari il 23 dicembre alle 20.45. Probabili formazioni e dove vederla. Video

22 dicembre 2020 a

a

a

La Roma prova a rialzarsi immediatamente dopo la batosta rimediata domenica 20 dicembre a Bergamo contro l'Atalanta. Mercoledì 23 dicembre alle 20.45 i giallorossi ospitano all'Olimpico il Cagliari guidato dall'ex Eusebio Di Francesco.

"Farò qualche cambio per domani. Abbiamo fatto tante partite, farò dei cambi per poter vincere questa partita che è importante per noi. Il Cagliari è una buona squadra, forte in contropiede, dobbiamo batterla e giocare bene". Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida casalinga con il Cagliari.

"Calafiori, Kumbulla e Villar dal 1'? Vediamo domani, ma qualcuno di loro giocherà. Pedro? Non ha nessun problema fisico e domani giocherà", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. Mentre "Spinazzola non sta bene e non giocherà", ha comunicato il mister lusitano.

Dunque Mirante va verso la riconferma in porta. Linea difensiva a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. Al centro tornerà Villar al fianco di Veretout con Bruno Peres a sinistra e Calafiori a sinistra. Trequarti con Pedro e Mkhitaryan. In avanti Dzeko. Il cagliari risponderò con il 4-2-3-1: con Zappa, Ceppitelli, Godin e Lykoguannis dietro, Marin e Rod in mediana, Nandez, Joao Petro e Sottil dietro a Simeone

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Ibanez, Bruno Peres, Villar, Veretout, Calafiori, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone.

La partita sarà trasmessa da Dazn. Inizio alle 20.45

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.