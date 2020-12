Roma ko con l'Atalanta, bomber Roberto Pruzzo attacca Fonseca: Cambi in ritardo

21 dicembre 2020 a

a

a

La sconfitta di Bergamo ha spento l'entusiasmo in casa Roma. Ancora una volta i giallorossi hanno steccato con una squadra della fascia alta. Nessuna vittoria finora: pareggi con Juventus e Milan, sconfitte pesanti in casa del Napoli e dell'Atalanta. Mister Fonseca è finito ancora sulla graticola. Molti i tifosi che hanno contestato la gestione dei cambi del tecnico portoghese. La Roma era in difficoltà da inizio ripresa (quando era in vantaggio 1-0), ma l'allenatore ha atteso solo l'80' per dare fiato ai calciatori in affanno.

Lo ha sottolineato anche Roberto Pruzzo, lo storico bomber della Roma anni '80, durante Radio Radio Mattino: "Nel primo tempo la Roma era riuscita di andare in vantaggio, giocando in quella maniera è stata vicina al secondo. Gasperini è il migliore di tutti in Italia, l’Atalanta ha davanti bei giocatori ma non che abbia tanti cambi oltre il reparto offensivo. In mezzo al campo sono più o meno sempre gli stessi che giocano. I demeriti di Fonseca che si distacca dalla squadra, non ha fatto dei cambi. Se sulla fascia di Ilicic vedi che il difensore non tiene più, perché anche Smalling era in ritardo, cambi. Mirante nell’occasione del gol non è uscito ma se usciva era uguale lo stesso perché Karsdorp è stato immobile”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.