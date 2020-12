Europa League, la Roma battuta 3-1 nel campo del Cksa Sofia. Sconfitta senza conseguenze, in gol il giovane Milanese

10 dicembre 2020 a

a

a

La Roma perde 3-1 nel campo del Cska Sofia, ma non ci sono conseguenze. Il primo posto nel girone e la qualificazione ai sedicesimi erano già in cassaforte prima del calcio d'inizio.

Come ampiamente previsto, Fonseca opta per un turnover ampio. In campo dal primo minuto tre Primavera (il portiere Boer, l'esterno sinistro Bamba e Milanese) e molte seconde linee. Inizio in salita con i bulgari che vanno in vantaggio con Tiago Rodriguez. Al 22' il pari giallorosso con il primo gol da professionista di Milanese bravo a scaricare in rete un appoggio in area di Mayoral. La Roma sembra aver ripreso in mano la gara quando al 34' Diawara pasticcia davanti l'area facendo involare Sowe verso la porta. Boer ancora battuto.

A inizio ripresa si rivede Smalling che entra in campo per Kumbulla. Al 51' Mayoral lanciato da Perez sfiora il pari, ma 4 minuti colpisce ancora Sowe grazie a un regalo colossale di Fazio che calibra male un retropassaggio verso Boer. L'ultimo ad arrendersi è Mayoral che ha altre due occasioni.

CSKA SOFIA-ROMA 3-1

RETI 5' Tiago Rodrigues (C), 22' Milanese (R), 34' e 55' Sowe (C)

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov (63' Vion), Youga (74' Galabov), Geferson, Mazikou; Tiago Rodrigues (81' Henrique); Sowe (74' Ahmedov), Sankharé (63' Beltrame). All. Akrapovic

ROMA (3-4-2-1): Boer; Kumbulla (46' Smalling), Fazio, Juan Jesus; B. Peres (82' Tripi), Milanese (63' Villar), Diawara, Bamba (63' Karsdorp); Carles Perez, Pedro, B. Mayoral. All. Fonseca

