Paolo Rossi morto, il ricordo di Bruno Conti: Ci hai portato sul tetto del mondo

Poche parole per ricordare l'amico con il quale ha condiviso la trionfale cavalcata al Mundial '82. Bruno Conti, protagonista di quella nazionale targata Bearzot, ha omaggiato su Instagram Paolo Rossi che è deceduto la notte del 9 dicembre,

Conti ha pubblicato una foto in bianco e nero di quel mondiale di Spagna. L'abbraccio tra i due dopo uno dei gol di Pablito. "Ci hai portato sul tetto del mondo Maledetto 2020. Ciao amico mio riposa in pace", è il messaggio.

I due furono protagonisti assoluti di partite storiche come quella con il Brasile o la finale contro la Germania Ovest. "L'immagine del Mundial di Spagna 82, i nostri eroi, Brunetto che crossa e Pablito che segna", scrive uno dei tifosi nei commenti.️

