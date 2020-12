Europa League, Cska Sofia-Roma giovedì 10 dicembre alle 18.55. Probabili formazioni e dove vederla

09 dicembre 2020 a

Fonseca farà largo ricorso al turnover per l'ultima gara della fase a gironi di Europa League che vedrà la Roma scendere in campo giovedì 10 dicembre alle 18.55 nel campo del Cska Sofia. Non c'è nulla in palio visto che i giallorossi sono già matematicamente primi e gli avversari già eliminati.

Sarà l'occasione per il mister portoghese per far rifiatare la squadra concedendo minuti e spazio a chi si è visto meno in questo inizio di stazione. In porta confermato Pau Lopez che è il guardiano dei pali per le partite di Europa League. In difesa Fazio e Juan Jesus insieme a Smalling che torna in campo dopo un mese di stop. Per lui l'occasione di mettere minuti preziosi nelle gambe. Sugli esterni ci saranno Bruno Peres a destra a Calafiori a sinistra. A centrocampo Diawara vicino a uno dei gioielli della Primavera: Edoardo Bove. La coppia di trequarti sarà formata da Carles Perez e dal giovane Milanese. In avanti Borja Mayoral.



PROBABILI FORMAZIONI

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Rodrigues; Sinclar, Sankharè, Yomov; Sowe

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Fazio, Juan Jesus; Peres, Diawara, Bove, Calafiori; C.Perez, Milanese; Mayoral

DOVE VEDERLA

La partita tra Cska Sofia e Roma è in programma alle ore 18:55. Sarà possibile seguire il match in esclusiva su Sky, attraverso il canale Sky Sport Arena e il canale 253 di Sky Sport. Inoltre tutti gli abbonati potranno usufruire del servizio in streaming attraverso l'app di SkyGo.

