La Viterbese comunica "che l’ultima sessione di tamponi effettuati dall’azienda predisposta ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Permane, quindi, una persona positiva all’interno del gruppo, risultata affetta da Covid a seguito di un singolo tampone straordinario effettuato nella giornata di mercoledì 2 dicembre". Nessun problema, dunque, per la sfida di domani pomeriggio in trasferta contro il Potenza.

