Morte Diego Armando Maradona, Bruno Conti in ginocchio davanti al murales. Il video

29 novembre 2020 a

La Roma e Bruno Conti omaggiano Diego Armando Maradona morto giovedì 26 novembre. Questa sera è in programma la sfida tra gli azzurri e i giallorossi e l'ex campione del mondo di Spagna 1982 oltre che leggenda della Roma ha voluto rendere omaggio al Pibe de Oro.

Il dirigente giallorosso intorno alle 14 del 29 novembre si è recato davanti al murales nei quartieri spagnoli deponendo una corona con il numero 10. "Grazie Bruno", gli hanno gridato commossi i tifosi napoletani presenti. Si è inginocchiato in preghiera per poi allontanarsi in silenzio.

Nei giorni scorsi Bruno Conti aveva rivelato come negli anni '80 Maradona aveva più volte insistito per convincerlo a trasferirsi a Napoli per giocare insieme.

