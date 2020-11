Lazio-Udinese 1-3, i biancocelesti cadono all'Olimpico: a segno Arslam, Pussetto e Forestieri. Inutile il rigore di Immobile

29 novembre 2020 a

Clamoroso all'Olimpico. La Lazio cade sotto i colpi dell'Udinese che vince 3-1. I biacocelesti partono forte e al 4' vanno vicini al vantaggio con Correa. Al 18' sono i bianconeri a passare: tiro da fuori di Arslan, deviazione di Acerbi che beffa Strakosha. Al 24' Samir va vicino al raddoppio e 4 minuti dopo è Forestieri a sfiorare la rete. La Lazio stenta a reagire e a un passo dall'intervallo, a 47' viene ancora colpita. De Paul lancia Pussetto in area che controlla scarica a rete: 2-0.

Nella ripresa Inzaghi prova immediatamente a mescolare le carte inserendo Leiva, Akpa Akpro e Marusic per Cataldi, Parolo e Fares. Al 62' conclusione a rete dopo uno scambio Correa-Immobile e palla fuori di poco. Un minuto dopo entra Caicedo per Luis Alberto. Ma al 71' l'Udinese chiude i giochi con la rete di Forestieri. Un minuto dopo la Lazio accorcia con Immobile che si procura e realizza un rigore. Ma è troppo tardi. L'Udinese torna a casa con tre punti.

LAZIO-UDINESE 1-3

RETI 18' Arslan (U), 45'+3 Pussetto (U), 71' Forestieri (U), 74' rig. Immobile (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (76' A. Pereira), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (46' Akpa-Akpro), Cataldi (46' Leiva), Luis Alberto (63' Caicedo), Fares (46' Marusic); Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan (57' Jajalo), Pereyra, Zeegelaar (57' Molina); Pussetto, Forestieri (80' Walace). All. Gotti (Cioffi in panchina)

