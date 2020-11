Champions League, Lazio-Zenit San Pietroburgo martedì 24 novembre alle 21. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

23 novembre 2020 a

Dopo la vittoria a Crotone la Lazio si rituffa in Champions League, finalmente senza dover fare i conti con positivi e tamponi. All'Olimpico nella serata del 24 novembre arriva lo Zenit San Pietroburgo (1-1 all'andata in Russia). La Lazio ha l'occasione per avvicinare il passaggio del turno. Con i tre punti gli ottavi sarebbero a un passo. Inzaghi è intenzionato a riproporre per grandi linee l'undici di Crotone. L'unico dubbio è tra Parolo a Akpa Akpro per prendere il posto di Milinkovic Savic con l'esperto centrocampista di Gallarate favorito.



Inzaghi si affiderà al 3-5-2 con Reina tra i pali, linea difensiva con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Sugli esterni confermati Lazzari e Fares. Al centro Parolo, Leiva e Luis Alberto. In avanti Correa e Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Furlanetto, Patric, Hoedt, Armini, Franco, Marusic, Djavan Anderson, Czyz, Akpa Akpro, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.

ZENIT (3-4-3): Kerzhakov; Lovren, Rakitsky, Santos; Kuzyaev, Barrios, Erokhin, Zhirkov; Malcom, Dzyuba, Mostovoy. A disp. Lunev, Vasyutin, Driussi, Azmoun, Shamokin, Prokhin, Sutormin. All.: Semak.



DOVE VEDERE LA GARA

Lazio-Zenit sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Per la partita dell’Olimpico è inoltre prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5.

Gli abbonati Sky potranno seguire Lazio-Zenit anche in streaming attraverso Sky Go. Un’ulteriore opzione sarà rappresentata, in modalità del tutto gratuita, da Mediaset Play.

