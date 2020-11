Roma, tampone negativo per Edin Dzeko, l'attaccante è guarito dal Covid. "Non vedo l'ora di tornare"

23 novembre 2020 a

Buone notizie a Trigoria, il tampone di Edin Dzeko è finalmente negativo. L'attaccante bosniaco aveva contratto il Covid-19 prima della sosta delle nazionali ed ha dovuto saltare le gare di campionato con il Genoa e quella di domenica scorsa contro il Parma.

Ora torna a disposizione e dunque Fonseca potrà averlo forse già per l'impegno di Europa League in Romania giovedì 26 novembre contro il Cluj o, molto più realisticamente, per il big match di domenica sera al San Paolo contro il Napoli.



E' stato lo stesso attaccante a dare l'annuncio della sua guarigione con un post su Instagram: "Finalmente negativo. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene".

