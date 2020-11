Roma-Parma finisce 3-0, gol di Borja Mayoral e doppietta di Mkhitaryan

22 novembre 2020 a

a

a

La Roma si piazza immediatamente nella metà campo gialloblù. All'8' è Veretout a far dare la prima scossa: sponda di Borja Mayoral, con il francese che spara ad incrociare. Sepe para. Cinque minuti dopo discesa sulla sinistra di Spinazzola che crossa basso, Pedro scarica per Mkhitaryan che non inquadra la porta. Al 28' il vantaggio giallorosso, Spinazzola si accentra e verticalizza per Borja Mayoral bravo a scavare il pallone e a superare Sepe. Check al Var. Posizione regolare, 1-0. Passano appena 4 minuti e Mayoral viene caricato alle spalle mentre cerca di controllare un pallone al limite dell'area. Sul pallone si avventa Mkhitaryan che spara un destro terrificante. Sepe non può nulla. Al 41' il tris: Pedro apre per Karsdorp che mette in mezzo un cross teso, sul secondo palo c'è ancora l'armeno che indirizza a rete a porta spalancata.

La ripresa inizia con lo stesso spartito. Al 48' Roma vicina al poker: Mayoral si trova davanti a Sepe dopo un pasticcio della difesa emiliana, la sua conclusione viene deviata e la palla arriva a Pedro che non riesce a deviarla a rete. Al 58' è Veretout a concludere dal limite con la palla che passa poco lontano dal palo a Sepe battuto. Al 66' prima conclusione verso la porta di Mirante, ma la conclusione di Karamoh da posizione difilata non preoccupa. Al 69' Mkhitaryan sfiora il tris, ma Sepe respinge. Due minuti dopo percussione dell'armeno che scarica al centro per Veretout che non riesce a dare forza alla conclusione. Al 78' azione da manuale dei giallorossi con la conclusione di Spinazzola che finisce sulla traversa. Fonseca fa rifiatare Villar, Pedro e Spinazzola ed inserisce Diawara e Pellegrini (reduci dal Covid) oltre Bruno Peres. Ma la partita è chiusa. Solo il tempo di arrivare al '90



Roma-Parma 3-0

RETI: 28′ Borja Mayoral, 29′, 40′ Mkhitaryan

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez (52' Juan Jesus); Karsdorp, Villar (79' Diawara), Veretout, Spinazzola (79' Bruno Peres); Pedro (79' Pellegrini), Mkhitaryan; Borja Mayoral (64' Carles Perez). A disp.: Pau Lopez, Farelli, Calafiori, Milanese, Providence, Feratovic, Podgoreanu. All. Paulo Fonseca.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Osorio (61' Brunetta), Bruno Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella (84' Iacoponi); Grassi (81' Busi), Sohm, Cyprien; Kucka (61' Kurtic); Inglese, Gervinho (61' Karamoh). A disp.: Colombi, Rinaldi, Brugman, Camara, Dezi, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Cornelius. All. Fabio Liverani

