Roma-Parma domenica 22 novembre alle 15. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Roma in emergenza per la gara contro il Parma in programma domenica 22 novembre allo Stadio Olimpico. Fonseca dovrà fare a meno di Kumbulla, Santon, Fazio e Dzeko causa Covid-19. Inoltre anche Smalling è rimasto a casa a causa di un'intossicazione alimentare.

Disponibili, ma non al 100% Diawara e Pellegrini. Dunque Foseca farà arretrare Cristante al centro della difesa, schierando Villar a centrocampo. Il portoghese si affiderà al collaudato 3-4-2-1. In porta torna Mirante, linea difensiva con Cristante, Mancini e Ibanez. Sulle fasce Kasdorp a destra e Spinazzola a sinistra. Centrocampo affidato a Veretout e Villar. Pedro e Mkhitaryan dietro a Borja Mayoral con l'armeno che agirà, probabilmente, qualche metro più avanti per supportare la punta spagnola.

Il Parma risponderà con il 3-5-2: Sepe in porta, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo dietro. Grassi e Pezzella sulle fasce. Centrocampo con Grassi, Cyprien e Kurtic. In avanti l'ex Gervinho e Inglese.

DOVE VEDERE LA GARA

La gara tra Roma e Parma sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A, canale 202.

