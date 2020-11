Juve Stabia-Viterbese 2-0, il nuovo allenatore Roberto Taurino inizia con una sconfitta

21 novembre 2020 a

a

a

L’avventura di mister Taurino sulla panchina della Viterbese inizia con una sconfitta. Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia i padroni di casa si impongono con un perentorio 2-0 e condannano i gialloblù ospiti al quinto stop stagionale.

Partita subito in salita per la Viterbese visto che al primo affondo la Juve Stabia trova il gol del vantaggio. Una bella azione dei campani si tramuta nel cross di Garattoni per Romero che, da due passi, deve solo spingere in rete. Dopo una fase complicata la formazione di Taurino trova le contromisure e prova a reagire ma le occasioni migliori sono sempre per i padroni di casa. L’undici di Padalino, infatti, sfiora il raddoppio prima con Romero e poi con un colpo di testa di Orlando.

Nella ripresa la Juve Stabia trova subito il secondo gol con un’azione personale di Fantacci che entra in area di rigore e scarica un sinistro velenoso che sorprende Daga. Nonostante le sostituzioni operate da mister Taurino il volto della gara non cambia e i campani sfiorano a più riprese la terza marcatura: le occasioni più importanti capitano a Garattoni che colpisce la traversa e a Fantacci che da pochi passi non trova lo specchio della porta.

Il prossimo impegno della Viterbese è in programma domenica 29 novembre contro il Foggia tra le mura amiche del “Rocchi”.

IL TABELLINO

Juve Stabia – Viterbese 2-0

Marcatori: 4’pt Romero, 5’st Fantacci

JUVE STABIA: Tomei; Garattoni, Codromaz, Mulè, Rizzo; Scaccabarozzi (29’st Vallocchia), Berardocco (36’st Bovo), Mastalli; Fantacci (36’st Lia), Romero (36’st Bubas), Orlando (42’st Bentivegna)

A disposizione: Lazzari, Maresca, Oliva, Guarracino

Allenatore: Padalino

US VITERBESE 1908: Daga; Mbende Ferrani, Baschirotto; De Santis, Sibilia (19’st Besea), De Falco, Falbo (11’st Galardi); Bezziccheri (44’st Menghi M.); Tounkara, Rossi (19’st Calì)

A disposizione: Borsellini, Maraolo, Markic, Ricci, Bianchi, Macrì, Scalera, Zanon, Menghi E.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.