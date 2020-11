Crotone-Lazio sabato 21 novembre alle 15. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

20 novembre 2020 a

Finalmente Ciro Immobile. Dopo la sosta per le nazionali e le polemiche per il caos tamponi la Lazio torna in campo sabato 21 novembre alle 15 a Crotone per l'ottava giornata del campionato.

I biancocelesti ritrovano il loro bomber finalmente uscito dall'incubo dei tamponi positivi (o debolmente positivi). L'attaccante dovrebbe partire dall'inizio. Rientreranno dal primo minuto anche Leiva, Luis Alberto e Lazzari. Sarà Parolo a sostituire Milinkovic Savic risultato positivo al Covid-19 durante gli impegni con la nazionale.

"Immobile ieri l'ho visto bene, domani valuterò insieme ai nazionali, tornati ieri in discrete condizioni. Luis Alberto? Sa di aver sbagliato e giustamente verrà multato dalla Società, ma ha lavorato bene. Anche nel suo caso, deciderò domani mattina", ha detto il tecnico Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia.

Dunque Reina in porta. Difesa a tre con Patric, Acerbi e Radu. Lazzari e Fares ad agire sulle fasce. Centro campo con Parolo, Leiva e Luis Alberto. Davanti torna la coppia Immobile-Correa. Stroppa dovrebbe schierare il Crotone a specchio con Cordaz tra i pali, in difesa Magallan, Marron e Golemic. Pereira e Reca sulle fasce con Petriccione, Cigarini e Vulic al centro. In atttacco Messias e Simy.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

