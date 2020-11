FC Viterbo, Silvia Albano nuova responsabile marketing

18 novembre 2020 a

FC Viterbo arricchisce il proprio staff dirigenziale con una figura molto importante. Si tratta di Silvia Albano: è la nuova responsabile del marketing. La società prosegue nell’ottica di un rafforzamento degli organi dirigenziali e vuole avvalersi di una figura professionale che possa fare da tramite tra la società stessa e le realtà sociali ed imprenditoriali del territorio viterbese. Il club del presidente Vincenzo Longo ha in mente una serie di iniziative per rafforzare la propria presenza e coinvolgere chiunque voglia sposare il progetto FC Viterbo.

Silvia Albano ha lavorato nel mondo degli eventi con ruoli di organizzatrice, art direction e public relations. Ha esordito come modella di défiles per accademie, associazioni e negozi. In seguito ha collaborato con diverse agenzie di Viterbo, Roma, Milano, Firenze, Bologna e Torino per lavori di photoshooting, testimonial, hostess e promoter. Una ragazza dai poliedrici interessi, appassionata di arte, wellness, lettere, musica e pseudoscienze. E, ovviamente, non può mancare lo sport. “Siamo davvero felici di accogliere Silvia Albano nel nostro staff – ha detto il presidente Longo -. Mancava nel nostro organigramma una figura come la sua e sono convinto che sarà in grado di fare molto bene. La nostra attività non si limita al terreno di gioco, ma abbiamo voglia di farci conoscere al di fuori del campo e in questo senso la professionalità di Silvia Albano sarà sicuramente molto utile”.

“Il presidente Longo mi ha convinto subito – ha spiegato la nuova responsabile marketing Silvia Albano -. Mi ha colpito la sua voglia di fare, il suo entusiasmo. Per me è una sfida nuova e stimolante che accolgo con piacere. Ho in mente tante iniziative per far crescere la società FC Viterbo al di fuori del campo. Il successo di una società è anche questo”. FC Viterbo ha anche un ufficio in via San Lorenzo 48 all’interno del quale la responsabile marketing potrà accogliere tutti coloro che vorranno unirsi al progetto della società.

