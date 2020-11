Monterosi batte Team Nuova Florida 2-0. Gol di Montanari e Costantini

15 novembre 2020 a

a

a

Al Martoni si disputa il recupero della quinta di andata. Monterosi e Team Nuova Florida tornano a giocare dopo quasi un mese. D’Antoni rilancia Borrelli e Cancellieri dal primo minuto. Al 2’ subito la botta di Borrelli su punizione respinta dalla barriera. La risposta del Nuova Florida arriva al 10’ con un tiro di Capparella deviato da un attento Salvato. Al 14’ grande occasione per il Monterosi: il destro di Sivilla ben pescato in area viene salvato quasi sulla linea dalla difesa dei romani. Parte centrale del primo tempo che vive una fase di equilibrio. Si arriva al minuto 36’ quando il cross da sinistra di Cancellieri trova la testa di Borrelli ma Giordani controlla senza troppe difficoltà. Risposta immediata della Nuova Florida con la conclusione di Gambioli sopra la traversa. Si va al riposo sullo 0-0.

Parte la ripresa e dopo un minuto Borrelli prova il tiro dal limite ma viene trattenuto in modo irregolare. Lo stesso numero dieci prova la battuta ma la sfera sbatte dalla barriera. Al 7’st ancora Monterosi col cross di Cancellieri ma il tiro al volo di Sivilla è fuori misura. Al 12’st doppio cambio ordinato da D’Antoni: entrano Capodaglio e Squerzanti per Sivilla e Pellacani. Al 17’st arriva la più grossa occasione: corner di Buono e zuccata di Costantini che sfiora il palo dove Giordani non sarebbe arrivato. Spinge il Monterosi, minuto 21’ il sinistro sporco di Lucatti si perde sul fondo. Sessanta secondi dopo Borrelli dribbla l’avversario in area e viene messo giù ma per il fischietto di Nola è addirittura simulazione del numero dieci locale. La Nuova Florida mette paura alla mezz’ora con il clamoroso palo colpito da Capparella a porta praticamente sguarnita dopo che Salvato aveva tenuto a galla i suoi sulla conclusione precedente. E’ il più grande rischio corso dal Monterosi nella gara. Lucatti di sinistro suona la sveglia al 31’st ma Giordani devia in corner. Al 36’st Squerzanti serve Borrelli ma il destro del fantasista esce sopra la traversa. Tre minuti dopo arriva il vantaggio del Monterosi: cross da destra di Squerzanti, velo di Caon e zampata vincente del neo entrato Montanari. Nel finale la squadra di casa sfiora il raddoppio con il solito Borrelli ma la sfera viene deviata in angolo. Proprio sul corner c’è il 2-0 del capitano Costantini che con un perfetto colpo di testa chiude la pratica Nuova Florida e consegna al Monterosi la vetta della classifica con 13 punti in compagnia del Savoia. Il portiere Salvato alza la sua imbattibilità a 448′ (unica rete presa quella all’esordio col Savoia dopo 2′). E domenica la squadra di D’Antoni dovrebbe completare i recuperi con la trasferta di Nola.ù

Monterosi Fc-Team Nuova Florida 2-0

Monterosi: Salvato Piroli Pasqualoni (29’st Montanari) Costantini Buono (37’st Caon) Cancellieri Sivilla (12’st Capodaglio) Pellacani (13’st Squerzanti) Lucatti Borrelli Rea (29’st Berardi) A disp. Torelli Gemini Berardi Angeli Capodaglio Montanari Vagnoni Squerzanti Caon. All. D’Antoni

Team Nuova Florida: Giordani Moretti Gargiulo (40’st De Costanzo) Tamburlani Vannucci Porfiri Iacoponi Toksic Coratella (33’st Magri) Capparella Gambioli (25’st Scognamiglio) A disp. D’Adamo Miola Stefani Contini Lupi De Costanzo Scirocchi. All. Bussone

Arbitro: Lucio Felice Angelillo di Nola

Reti: 39’st Montanari 44’st Costantini

Note ammoniti Toskic, Cancellieri, Borrelli, De Costanzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.