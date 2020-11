Lazio, caos tamponi. Le analisi della Procura di Avellino, negativi Immobile e Leiva. Positivo Strakosha

11 novembre 2020 a

Lazio, caos tamponi. Nuove analisi della Procura, negativi Immobile e Leiva. Positivo Strakosha.

E' l'esito, anticipato nella notte dell'11 novembre con un lancio Ansa, della perizia disposta dalla procura di Avellino nell'ambito dell'inchiesta sulle analisi eseguite nei giorni scorsi dal laboratorio del capoluogo irpino "Futura Diagnostica" per conto della Lazio. Come si ricorderà alla vigili della partita di domenica 8 novembre contro la Juventus erano emerse delle positività - attraverso analisi al Campus Biomedico di Roma e al laboratorio Synlab - per Leiva, Strakosha e Immobile. Tuttavia le analisi per conto del club ad Avellino avevano dato esito negativo. Ma la Asl ha bloccato i tre giocatori imponendo la quarantena.

Ad Avellino sulla questione è stata aperta un'inchiesta. I pm hanno sequestrato i tamponi che sono stati riprocessati all'ospedale Moscati di Avellino: Strakosha, stando a quanto riferisce l'Ansa, è risultato positivo. Confermata invece la negatività degli altri due tamponi.

