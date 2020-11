Roma, anche Kumbulla positivo al Covid-19. "Sto bene non ho sintomi"

10 novembre 2020 a

Il coronavirus ha preso di mira Trigoria. Dopo la positività di Dzeko e del portiere della Primavera Boer nel fine settimana e quelle, ufficializzate lunedì 10 novembre, di Santon, Fazio e Pellegrini c'è un altro giocatore giallorosso contagiato. Si tratta del difensore albanese Marash Kumbulla.

E' lo stesso centrale prelevato in estate dall'Hellas Verona a dare la notizia su Instagram: "Dall'ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri. Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d’affetto a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo".

