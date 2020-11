Roma, confermata la sconfitta a tavolino con il Verona. Respinto il ricorso. La sentenza

10 novembre 2020 a

Roma, confermata la sconfitta a tavolino con il Verona.

E' stato pubblicato da alcuni minuti l'esito del ricorso presentato dai giallorossi contro la sconfitta a tavolino 3-0 inflitta per aver sbagliato la lista dei giocatori. Il 19 ottobre, alla prima di campionato a Bentegodi, la partita contro l'Hellas finì 0-0. Ma il giorno successivo emerse che, per sbaglio, la Roma aveva inserito Diawara nella lista degli under 22 nonostante il centrocampista avesse compiuto 23 anni durante l'estate. E' scattata dunque la sconfitta a tavolino. La Roma ha presentato ricorso e il tema è stato affrontato dalla Corte d'appello federale presieduta da Lorenzo Attolico nella giornata di lunedì 9 novembre durante l'udienza in videoconferenza. Poco fa è stato pubblicato il verdetto. Il ricorso è stato respinto (clicca qui per scaricare il dispositivo). Niente punto in più per la Roma che resta dunque terza in classifica a 14 punti.

