Viterbese coronavirus, 5 componenti del gruppo squadra guariti. Tutti negativi gli ultimi tamponi,. A comunicarlo è il Club gialloblù: " La società Us Viterbese 1908 comunica che la sessione di tamponi effettuati nella giornata di lunedì 9 novembre 2020 allo stadio “Enrico Rocchi” dall’azienda predisposta ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Guariti, invece, cinque componenti del gruppo. Permangono, quindi, cinque persone positive all’interno del gruppo squadra che ora si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico". Insomma diminuiscono i giocatori e i membri dello staff che sono statati costretti a restare in isolamento.

