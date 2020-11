Roma, anche Lorenzo Pellegrini positivo al coronavirus: "Ho qualche sintomo"

10 novembre 2020 a

Roma, anche Lorenzo Pellegrini positivo al coronavirus.

A Trigoria si allunga la lista dei giocatori costretti a fermarsi per aver contratto il virus. Dopo Dzeko e il portiere della primavera Boer, nella serata di lunedì 10 novembre sono emerse le positività di Fazio, Santon e appunto il centrocampista della nazionale che ha voluto tranquillizzare tutti con un post su Instagram: "L’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni".

Intanto tornano a disposizione del tecnico Calafiori e Diawara che sono guariti dal Covid. Nella giornata del 10 novembre sono previsti esami per valutare l'entità dell'infortunio muscolare di Leonardo Spinazzola che domenica è stato costretto ad uscire durante la gara a Marassi con il Genoa.

