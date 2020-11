Roma, Fazio e Santon positivi al coronavirus. Tornano in gruppo Diawara e Calafiori

09 novembre 2020 a

a

a

Dopo Dzeko e il portiere della Primavera aggregato alla prima squadra Boer anche Fazio e Santon sono risultati positivi al Covid-19. Lo riporta Gazzetta.it. I risultati in casa giallorossa sono arrivati dopo l'ultima tornata di tamponi. Se per Santon non ci sono grandi preoccupazioni visto che lavora a parte da giorni per un fastidio muscolare, c'è più ansia per la positività del difensore argentino che domenica scorsa era in panchina per la partita contro il Genoa.

L'ultima tornata di esami ha regalato tuttavia anche qualche buona notizia a Trigoria. Sono guariti sia Diawara che Calafiori, in isolamento per aver contratto il virus nei giorni scorsi. Potranno aggregarsi al gruppo. Due scelte in più per Fonseca, soprattutto per quanto riguarda l'out di sinistra. Con il guaio muscolare di Spinazzola e Santon fuori la Roma rischiava di rimanere maledettamente corta per quel ruolo. Il recupero di Calafiori arriva nel momento giusto. Fonseca in ogni caso conta di poter recuperare altri giocatori prima della fine della sosta per le nazionali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.