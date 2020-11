Viterbese, Maurizi esonerato in diretta: Romano: "Prova vergognosa. Cambio necessario"

08 novembre 2020 a

L'allenatore della Viterbese Agenore Maurizi esonerato in diretta tv. L'annuncio lo ha dato Marco Arturo Romano parlando ai giornalisti al Rocchi subito dopo la sconfitta casalinga con la Paganese (0-1). Dichiarazioni riportate in diretta sui canali di "Diretta sport". "La più brutta partita da quando sono a Viterbo", il commento di uno sconsolato Romano. "Una prova vergognosa che ci impone il cambio di allenatore. La Viterbese non ha gioco, non mostra personalità, insomma. Non va". Maurizi non era allo stadio poiché in isolamento dopo essere tornato positivo al Covid. "Oggi abbiamo toccato il fondo - continua Romano - serve la svolta. Entro domani contiamo di annunciare il nuovo allenatore, che ho già contattato". Tra i possibili successori di Maurizi ci sono Caneo, Gallo e, soluzione in casa, la promozione dell'allenatore della Primavera 3 Alessandro Boccolini"

