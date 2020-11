Genoa-Roma, i giallorossi vincono 3-1 a Marassi. Tripletta di Mkhitaryan

08 novembre 2020 a

a

a

La Roma sbanca Marassi e batte il Genoa per 3-1 grazie alla tripletta di Mkhitaryan. L'armeno non fa rimpiangere Dzeko e consegna 3 punti pesantissimi ai giallorossi che salgono a 14 punti scavalcando la Juventus e piazzandosi alle spalle di Milan e Sassuolo.

La Roma schiaccia subito il Genoa nella sua metà campo. Ma gli spazi scarseggiano e all'inizio non riesce a trovare il guizzo. Al 13' poi la tegola: problemi per Spinazzola, senza ombra di dubbio il migliore in questo inizio stagione, costretto ad uscire per Bruno Peres. Al 19' primo lampo di Mkhiraryan. Controllo fuori area botta che Perin salva con l'aiuto della traversa. Un minuto dopo è Pedro ad impegnare sul primo palo il portiere genoano. Al 32' Bruno Peres serve in area Borja Mayoral, ma lo spagnolo strozza la conclusione e Perin si salva. Al 47' sugli sviluppi di un corner Mkhitaryan stacca dell'area piccola e insacca. Nella ripresa la Roma ha subito l'occasione per raddoppiare: l'armeno serve Bruno Peres che punta il primo palo, ma trova la risposta di Perin. Al 50' il pari rossoblù. Scamacca lancia Pjaca nello spazio che resiste al ritorno di Ibanez e batte Pau Lopez. Genoa in palla: al 58' Scamacca sfiora il colpo con un colpo di esterno uscito di poco. Fonseca toglie Mayoral per Cristante e avanza Mkhitaryan al centro dell'attacco. Al 67' la Roma torna in vantaggio lancio per Bruno Peres sulla sinistra, il brasiliano tocca per Mkhitaryan che a centro area batte Perin. Genoa frastornato e la Roma prova il colpo del Ko. Al 73 Cristante solo davanti a Perin si divora il 3-1, a 5 dalla fine ci riesce ancora Mkhitaryan pescato a centro area da un cross delizioso di Pedro. L'armeno insacca con una girata al volo che fa decollare la Roma.

GENOA-ROMA 1-3

RETI 47', 67' e 85' Mkhitaryan (R), 50' Pjaca (G)



GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Masiello (70' Ghiglione), Bani, Criscito; Lerager (81' Badelj), Radovanovic (70' Lu. Pellegrini), Rovella; Zajc (81' Destro), Pjaca (61' Pandev); Scamacca. All. Maran

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp,, Lo. Pellegrini (87' Villar), Veretout, Spinazzola (14' Bruno Peres); Pedro, Mkhitaryan; Mayoral (61' Cristante). All. Fonseca

NOTE Ammoniti: Zajc (G), Maran (G)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.