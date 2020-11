Lazio-Juventus finisce 1-1. Caicedo risponde a Cristiano Ronaldo in recupero

08 novembre 2020 a

a

a

E' ancora Caicedo a salvare la Lazio che pareggia 1-1 all'Olimpico con la Juventus. I bianconeri vedono sfumare la vittoria - aveva segnato Ronaldo - negli ultimi istanti di gara. I biancocelesti in formazione rimaneggiata per le assenza causa cos tamponi di Immobile, Leiva e Strakosha. Partenza favorevole per la squadra di Inzaghi che spinge e si fa pericolosa con due iniziative di Muriqi. All'11 risponde la Juventus con un tiro di Rabiot controllato da Reina. Al quarto d'ora il vantaggio bianconero. Numero di Cuadrado che serve Ronaldo nell'area piccola. Tutto facile per Cristiano che insacca. Al 21' Lazio vicinissima al pari: grande palla di Radu per la torre di Milinkovic Savic, Muriqi si allunga ma non arriva sul secondo palo. Al 37' Ronaldo va vicino al raddoppio ma la sua conclusione sfiora il palo. Sul capovolgimento di fronte e Muriqi a concludere di poco fuori. Al 43 ancora Cristiano protagonista: riceve palla da Kulusevski e spara dal limite. Il pallone impatta sull'incrocio dei pali. Nella ripresa riparte forte la Juventus. Bentancur mette paura ai biancocelesti con una conclusione dal limite. Al 58' occasionissima per i bianconeri. Reina conclude, Reina non trattiene. Ronaldo prova a servire Kulusevski che scatta in fuorigioco. La Juve prova a smorzare la gara ma alla fine dei 4 di recupero, in zona Caicedo, è ancora l'attaccate ecuadoriano a colpire. Finisce 1-1.



LAZIO-JUVENTUS 0-1

RETE 15' Ronaldo



LAZIO (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu (53' Hoedt); Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (77' Akpa Akpro), Luis Alberto (77' Pereira), Fares (53' Lazzari); Correa, Muriqi (53' Caicedo). All. S. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski (76' McKennie), Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata (88' Bernardeschi), Cristiano Ronaldo (76' Dybala). All. Pirlo



NOTE Ammoniti: Cataldi (L), Bentancur (J), Akpa Akpro (L), Cuadrado (J)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.