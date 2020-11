Viterbese, l'allenatore Agenore Maurizi ancora positivo al Covid-19

08 novembre 2020 a

Resta in isolamento il tecnico dei gialloblù Agenore Maurizi che ha contratto il Covid-19 nei giorni scorsi. Anche dopo l'ultima tornata di tamponi effettuati al gruppo squadra - fa sapere in una nota la società di via della Palazzina - è stata confermata la positività dell'allenatore. "Con profondo rammarico la U.S. Viterbese 1908 comunica che, a seguito dell’ultima sessione di tamponi effettuati è, purtroppo, confermata la positività di mister Agenore Maurizi al Covid-19. I componenti del gruppo squadra attualmente positivi al Covid-19 sono undici, tutti in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico. Al nostro tecnico i migliori auguri di una pronta guarigione", si legge nella nota della società.

