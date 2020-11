Lazio-Juventus alle 12.30. Le formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

08 novembre 2020 a

Ufficiali le scelte di Simone Inzaghi e Andrea Pirlo per la sfida in programma all'Olimpico, big match Lazio-Juventus della settima giornata in programma alle 12.30 dell'8 novembre. Lazio in emergenza senza Immobile, Leiva e Strakosha per il caos tamponi. Juventus che propone Frabotta sulla sinistra.

Inzaghi propone il 3-5-2 con Reina in porta, retroguardia con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Milinkovic Savic, Luis Alberto e la sorpresa Cataldi a centrocampo, Marusic e Fares sugli esterni. La coppia Correa-Muriqi in avanti.

La Juventus risponde con un 4-4-2, Szczesny in porta, linea a quattro in difesa con Cuadrato, Demiral, Bonucci e Danilo. Mediana con Bentacur e Rabiot. Sulle fasce Kulusevski e Frabotta. In avanti Morata insieme a Ronaldo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All. S. Inzaghi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

DOVE VEDERE LA GARA

La partita sarà trasmessa alle 12.30 dell'8 novembre su Dazn. Potranno vederla anche gli abbonati Sky che hanno attivato l'opzione Sky-Dazn.

