Genoa-Roma, giallorossi in campo con la maglia dedicata a Gigi Proietti. Video

L'omaggio a un grande tifoso romanista che ha salutato tutti il 2 novembre nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Domenica 8 novembre la squadra della Capitale sarà di scena a Marassi e per l'occasione sulle magliette ci sarà una patch dedicata a Gigi Proietti. La Roma sarà in campo con la seconda maglia, quella bianca che quest'anno ripropone il celebre lupetto disegnato da Piero Gratton. Proprio al centro della maglia, sopra il main sponsor ci sarà la scritta "Grazie Madrà", con la faccia di Bruno Fioretti in arte Mandrake, il celebre personaggio di "Febbre da Cavallo" interpretato proprio da Gigi Proietti e girato per buona parte nell'Ippodromo di Tor di Valle dove dovrebbe sorgere poi lo Stadio della Roma.



Già prima della partita di Europa League contro il Cluj, giovedì scorso, sui maxi schermi di uno Stadio Olimpico deserto sono state proiettate le immagini dei film e degli spettacoli di Gigi Proietti.

Le maglie indossate saranno successivamente messe all’asta e il ricavato sarà devoluto in favore di un’iniziativa che sarà definita nelle prossime settimane di concerto con la famiglia.

