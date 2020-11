Genoa-Roma domenica 8 novembre alle 15. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

07 novembre 2020 a

a

a

La Roma a Marassi per sfidare il Genoa di Maran. Appuntamento alle 15 di domenica 8 novembre. I giallorossi dovranno fare a meno del loro bomber e capitano Edin Dzeko che è in isolamento dopo che è risultato positivo al Covid-19. Spazio dunque a Borjia Mayoral che in settimana si è sbloccato segnando una doppietta in Europa League contro il Cluj. "Giocherà Mayoral che ha altre caratteristiche, ma è importante non cambiare l’intenzione della squadra, principalmente quella offensiva. L’obiettivo e la forma di giocare rimangono gli stessi", ha detto Fonseca durante la conferenza stampa.

Dunque il modulo resterà il 3-4-2-1 che in questo inizio di stagione sembra dare maggiori garanzie al tecnico portoghese. In porta tornerà Mirante. Retroguardia con Smalling, Mancini e Ibanez. A centrocampo Veretout e Pellegrini, sugli esterni Karsdop a destra e Spinazzola a sinistra. Petro e Mkhitaryan dietro a Mayoral con l'armeno che potrebbe giocare più vicino all'attaccante spagnolo così come avvenuto in Europa League. Infatti le caratteristiche di Mayoral sono diverse da quelle di Dzeko e potrebbe avere bisogno di qualcuno che gioca il pallone più vicino. Nel Genoa mancherà Zapata risultato positivo al Covid.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Zajc; Pandev, Scamacca.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

DOVE VEDERE LA PARTITA

Gara in programma domenica 8 novembre ore 15, diretta tv e streaming su Dazn.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.