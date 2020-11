Europa League, Roma-Cluj 5-0. A segno Mkhitaryan, Ibanez, Borja Mayoral e Pedro

05 novembre 2020 a

a

a

Tutto facile all'Olimpico contro il Cluj per la Roma che fa un passo in avanti notevole verso i sedicesimi di Europa League nella serata in cui si sblocca Borja Mayoral. Dopo l'omaggio nei maxi schermi a Gigi Proietti, grande tifoso romanista, ai giallorossi bastano 57 secondi per portarsi in vantaggio. Discesa sulla sinistra di Spinazzola, Mkhitaryan stacca e batte il portiere dei romeni che devia ma non riesce a trattenere. La replica del Cluj e affidata a una conclusione di Djokovic al 6' e a un tiro di Rondon respinto da Pau Lopez al 23'. Un minuto dopo il raddoppio. Corner di Veretout e colpo di testa vincente di Ibanez. Passano altri 10 minuti e finalmente si sblocca Borja Mayoral che firma il 3-0: inserimento di Veretout che tira ma viene murato, la palla si impenna, Bruno Peres appoggia di testa per lo spagnolo che insacca.

Nella ripresa Fonseca inserisce Pellegrini, Pedro e Juan Jesus per Veretout, Mkhitaryan e Spinazzola. Al 65' Mayoral vicino al raddoppio: cross di Bruno Peres, deviazione dello spagnolo, salvataggio sulla linea. Un minuto dopo l'ex Real Madrid spara alto dal limite. Al 73' è Kumbulla a salvare sulla linea una deviazione di Rondon. Al 74' c'è spazio anche per l'esordio in prima squadra di Tommaso Milanese della Primavera al posto di Cristante. All'84 Borja Mayoral controlla in area una palla arrivata dalla destra e colpisce ancora. Non è finita, c'è spazio anche per la firma di Pedro che batte il portiere romeno con un sinistro in diagonale: 5-0



ROMA-CLUJ 3-0

RETI 1' Mkhitaryan, 24' Ibañez, 34' , 84' Borja Mayoral, 89' Pedro



ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibañez (61' Smalling), Kumbulla; Bruno Peres, Cristante (74' Milanese), Veretout (46' Pellegrini), Spinazzola (46' Juan Jesus); Villar, Mkhitaryan (46' Pedro); Borja Mayoral. All. Fonseca

CLUJ (4-1-4-1): Balgradean; Susic (78' Latovlevici), Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Rondon, Itu (46' Paun), Djokovic, Deac (46' M. Pereira); Debeljuh (67' Carnat). All. Petrescu

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.