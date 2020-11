Europa League, Roma-Cluj formazioni ufficiali. Calcio d'inizio alle 18.55, dove seguirla in tv e streaming

05 novembre 2020 a

Roma-Cluj formazioni ufficiali. Calcio d'inizio alle 18.55.

La sorpresa è Villar sulla trequarti insieme a Mkhitaryan con Pellegrini e Pedero in panca. Ufficiali le scelte di Fonseca e Petrescu per la gara valida per il girone di Europa League. Il tecnico portoghese ripropone l'ormai collaudato 3-4-2-1 con Pau Lopez tra i pali, Fazio, Ibanez e Kumbulla in difesa. La coppia Veretout-Cristante a centrocampo con Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra. In avanti Dzeko.



PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibañez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan; Borja Mayoral. A disp.: Mirante, Boer, Smalling, Juan Jesus, Karsdorp, Pellegrini, Tripi, Zalewski, Milanese, Dzeko, Pedro.

All. Fonseca.

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Itu, Deac; Debeljuh. A disp.: Sandomierski, Rus, Murariu, Latovlevici, Soares, Aurelio, Paun, Pereira, Carnat, Costache, Omrani.

All. Petrescu.

DOVE SEGUIRE LA PARTITA

Roma-Cluj sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go.

