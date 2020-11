Champions League, Zenit-Lazio finisce 1-1. E' ancora Caicedo a salvare i biancocelesti

04 novembre 2020 a

Secondo pareggio consecutivo per la Lazio in Champions League. I biancocelesti dopo tre gare restano imbattuti.

Inzaghi ancora una volta ha dovuto contare gli uomini. La prima emozione è al 13' quando Correa impegna il portiere dei russi Kerzhakov direttamente da calcio d'angolo. Al 20' occasione per Muriqi che si invola verso l'area e spara sopra la traversa. Al 34' il vantaggio dello Zenit: cross di Zirkhov, Dzyuba difende palla e serve Erokhin che batte Reina da due passi. Prima dell'intervallo è Muriqi ad avere l'occasione del pari: traversone di Marusic, ma la sua incornata finisce alta. Ad inizio ripresa la Lazio fatica a rendersi pericolosa e rischia di capitolare quando Mostovoy crea il panico fra i difensori biancocelesti toccando la palla sotto davanti a Reina. Sfera fuori di poco. A un quarto d'ora è ancora Caicedo, entrato al posto di Muriqi, a rimettere a posto le cose. Cross basso di Acerbi e l'attaccante è bravo ad anticipare la difesa russa per l'1-1. A 3' dalla fine la Lazio sfiora il colpaccio con un sinistro al volo di Milinkovic che finisce fuori di un niente. In pieno recupero brivido per i biancocelesti. Milinkovic perde una palla sanguinosa sulla trequarti, palla a Mostovoy che insacca. Ma al momento dell'assist la posizione era irregolare. Fuorigioco che salva una Lazio che non avrebbe meritato una simile punizione.

Zenit-Lazio 1-1

RETI: 34′ Erokhin; st 81′ Caicedo

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Zirkhov, Barrios, Ozdoev; Kuzyaev, Dzyuba, Erokhin (60′ Mostovoy). A disp. Vasyutin, Lunev, Krugovoi, Sutormin, Wendel, Prokhin, Shamkin. All. Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo (52′ Cataldi), Milinkovic-Savic, Fares (58′ Pereira); Correa (85′ Luiz Felipe), Muriqi (58′ Caicedo). A disp. Furlanetto, Alia, Armini, Bertini, Czyz, Franco, Pica. All. Inzaghi.

ARBITRO: Dias

