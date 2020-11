04 novembre 2020 a

a

a

Champions League, Zenit-Lazio formazioni ufficiali. Calcio d'inizio alle 18.55, dove seguirla in tv e streaming.

Nessuna sorpresa per la squadra biancoceleste per la gara in programma al Gazprom Arena di San Pietroburgo. Inzaghi con gli uomini contati si affida al suo collaudato 3-5-2 con Reina in porta, linea di difesa a tre con Patric, Hoedt e Acerbi. Mediana con Parolo, Milinkovic e Akpa Akpro con Marusic e Fares. Attacco con Correa vicino a Muriqi.

FORMAZIONI UFFICIALI

ZENIT (4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Barrios; Erokhin, Ozdoev, Zhirkov, Kuzyaev; Dzyuba. All.: Semak

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Muriqi. All.: S. Inzaghi

DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match potrà essere visto in tv su Sky Sport Uno (canale 201), in streaming sul servizio SkyGo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.