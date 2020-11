Europa League Roma-Cluj giovedì 5 novembre alle 18.55. Probabili formazioni e come seguirla in tv e streaming.

04 novembre 2020 a

Roma, Fonseca si affiderà di nuovo al turnover per la terza partita del girone di Europa League contro i rumeni del Cluj. Tra i pali il portiere di coppa, ossia Pau Lopez. Difesa a tre con Kumbulla (che ha riposato contro la Fiorentina), Fazio e Ibanez. In mediana Cristante e Villar con Karsdorp a destra e Bruno Peres a sinistra. Vista l'indisponibilità di Carles Perez, sulla trequarti Pellegrini accanto a Pedro con Borja Mayoral in avanti. I rumeni, allenati da Dan Petrescu (con un passato da giocatore in Italia), possono contare sulla temibile coppia d'attacco Omrani-Deac. "E’ una squadra forte, che gioca in modo specifico. E’ aggressiva sulle seconde palle. La scorsa stagione il Cluj era nel girone della Lazio ed è passato. Non ha perso neppure con il Siviglia che ha vinto l’Europa League. Non perde da tante partite, è una squadra fortissima da affrontare", ha detto Paulo Fonseca durante la conferenza stampa alla vigilia.



Ci sono quattro precedenti tra Roma e Cluj: nella Champions League 2008/2009, i giallorossi caddero in casa per 2-1 e vinsero la gara di ritorno in Romania per 3-1, mentre nell’edizione 2010/2011 presero i tre punti all’Olimpico vincendo 2-1 e pareggiarono in trasferta per 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pedro, Pellegrini; Borja Mayoral.

Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac.

COME SEGUIRE LA PARTITA

Roma-Cluj sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go.

