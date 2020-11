Champions League: Zenit San Pietroburgo-Lazio il 4 novembre alle 18.55. Probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

03 novembre 2020 a

Lazio ancora in emergenza in Champions League per la partita in casa dello Zenit San Pietroburgo il 4 novembre alle 18.55. Come accaduto per la trasferta in Belgio contro il Brugge Inzaghi dovra fare a meno di diverse pedine fondamentali nello scacchiere biancocelesti Su tutti Immobile e Leiva che si sono allenati con la squadra nella mattina del 3 novembre ma non sono partiti per la Russia. Inzaghi dovrà fare a meno anche di Luis Alberto e Lazzari, ancora positivi al coronavirus. Assenti per altri motivi Anderson, Radu, Escalante, Lulic e Vavro.

Dunque Inzaghi ha dovuto inventarsi la coppia d'attacco Pereira-Muriqi. Insieme a loro, nel classico 3-5-2, scenderanno in campo Reina tra i pali, Luiz Felipe, Hoedt e Arcerbi in difesa, Marusic e Fares sugli esterni con Akapa Akpro, Parolo e Milinkovic a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi.

Allenatore: Sergej Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

DOVE VEDERE LA GARA

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky (canale 201 sul satellite e 472 sul digitale terrestre). In Streming si può utilizzare Sky Go.

