Roma-Fiorentina domenica 1 novembre alle 18. Formazioni ufficiali e dove vedere la partita in tv e streaming

Roma-Fiorentina, ufficiali le scelte di Fonseca e Iachini per la sfida dello stadio Olimpico. Il tecnico portoghese preferisce dare un'altra occasione all'olandese Karsdorp preferito a Bruno peres nell'out di destra (Santon è indisponibile). Per il resto confermato il ritorno dal primo minuto in campionato di Smalling al centro della difesa a tre insieme a Mancini e Ibanez. La Fiorentina schiera la coppia d'attacco Ribery Callejon. Amrabat in regia con Catrovilli e Bonaventura a centrocampo.

Arbitra Orsato.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Peres, Jesus, Fazio, Kumbulla, Cristante, Villar, Mayoral, Perez, Podgoreanu.

All.: Paulo Fonseca.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery.

A disp.: Brancolini, Terracciano, Ponsi, Barreca, Igor, Pezzella, Venuti, Duncan, Pulgar, Saponara, Vlahovic, Kouame, Cutrone.

All.: Giuseppe Iachini.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La gara in programma alle 18 sarà trasmessa da Sky Sport Serie A e Sky Sport al canale 252. La diretta streaming sarò su Sky Go sempre per gli abbonati.

