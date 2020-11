01 novembre 2020 a

a

a

Torino-Lazio domenica 1 novembre alle 15. Le formazioni ufficiali e dove vedere la gara in tv e streaming.

Immobile in panchina e Muriqi schierato dal primo minuto vicino a Correa. Sono ufficiali le formazioni per la sfida che si giocherà alle 15 allo Stadio Olimpico di Torino. Inzaghi si affida al collaudato 3-5-2. In porta Reina. Linea a tre in difesa con Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi. Parolo, Milinkovic e Parolo a centrocampo con Patric e Fares sulle fasce. Attacco con Correa e Muriqi.

Torino che risponde con il 4-3-2-1. Sirigu con davanti Vojvoda, Bremer, Lyanco e Rodriguez. Al centro Meité, Rincon e Andaldi. Lukic dietro alla coppia d'attacco Verdi-Belotti.

Le formazioni ufficiali.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic, Parolo, Pereira, Fares; Correa; Muriqi. A disp.: Strakosha, Alia, Franco, Armini, Ndrecka, Novella, Cataldi, Leiva, Marusic, Caicedo, Moro, Immobile. All. Inzaghi.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic; Verdi, Belotti. A disp: Milinkovic-Savic V., Rosati, Izzo, Nkoulou, Murru, Singo, Buongiorno, Segre,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.