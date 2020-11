Roma-Fiorentina domenica 1 novembre alle 18. Probabili formazioni e come seguire la partita in tv e streaming

01 novembre 2020 a

La Roma aspetta la Fiorentina di un Giuseppe Iachini sempre più in bilico alle 18 del 1 novembre. Fonseca deve fare a meno di Santon che si è fermato alla vigilia per un risentimento muscolare, al suo posto Bruno Peres è favorito sull'olandese Karsdorp. Per il resto l'allenatore schiererà la formazioni tipo con Mirante in porta, linea a tre con il ritorno in campionato di Smalling insieme ad Ibanez e Mancini. in mediana Veretout e Pellegrini, sulle fasce Bruno Peres e Spinazzola. Trequarti con Mkhitaryan e Pedro dietro a Dezko. Iachini si chiererà con il solito 3-5-2. Dragowski in porta. Difesa con Lilenkovic, Quarta e Ceceres. Amrabat in regia con Bonaventura e Castrovilli al finaco. Lirola e biraghi sugli esterni. Attacco con Callejon e Ribery.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Lopez, Boer, Fazio, Kumbulla, Juan Jesus, Karsdorp, Cristante, Villar, Perez, Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery. A disposizione: Terracciano, Pezzella, Igor, Venuti, Barreca, Duncan, Pulgar, Saponara, Cutrone, Vlahovic, Kouame, Brancolini. Allenatore: Iachini

DOVE VEDERE LA PARTITA

La gara in programma alle 18 saraà trasmessa da Sky Sport Serie A e Sky Sport al canale 252. La diretta streaming sarò su Sky Go sempre per gli abbonati.

