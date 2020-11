Torino-Lazio domenica 1 novembre alle 15. Probabili formazioni e come seguite la la partita in tv e streaming

01 novembre 2020 a

Torino-Lazio domenica 1 novembre alle 15. Probabili formazioni e come seguite la la parita in tv e streaming.

La Lazio all'Olimpico di Torino con Ciro Immobile. Inzaghi ha recuperato infatti il suo bomber in vista della gara con i Granat. Dopo l'ultima tornata di tamponi venerdì l'attaccante - bloccato dalla Uefa a inizio settimana dopo un esame debolmente positivo - è tornato a disposizione. Inzaghi tuttavia dovrebbe scegliere Muriqi nell'inedito 3-4-2-1 anche in vista della sfida di mercoledì prossimo con lo Zenith San Pietro.

In porta ancora Reina, difesa a tre con Luiz Felipe, Hoedt e Arcerdi. Mediana con Akpa Akpro sulla fascia (alla terza partita consecutiva da titolare), Parolo e Milinkovic e Fares a sinistra, Pereira e Correa dietro a Muriqi.



PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-3-1-2) Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez, Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disposizione: Ujkani, V. Milinkovic, Lyanco, Ansaldi, Singo, Murru, Buongiorno, Segre, Gojak, Edera, Bonazzoli, Vianni. Allenatore: Giampaolo

LAZIO (3-4-2-1) Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Akpa Akpro, Milinkovic, Parolo, Fares; Pereira, Correa; Muriqi. A disposizione: Strakosha, Alia, Armini, Novella, Czyz, Patric, Cataldi, Leiva, Marusic, R. Moro, Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

DOVE VEDERE LA PARTITA

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Dazn domenica 1 novembre alle 15.

