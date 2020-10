29 ottobre 2020 a

Europa League: Roma-Cska Sofia 0-0. Non basta l'ingresso di Pedro e Dzeko.

I giallorossi non vanno oltre il pari all'esordio stagionale di Europa League all'Olimpico contro la squadra bulgara. Fonseca opta per il turnover e a sorpresa schiera Smalling che resta in campo brillantemente 60 minuti. Al 4' è proprio il difensore inglese ad andare a segno, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Mkhitaryan al momento dell'assist. Al 29' tiro da fuori di Villar che finisce. Clamorosa traversa di Mkhitaryan. L'armeno triangola con lo spagnolo, che gli restituisce un pallone delizioso con uno scavetto. Mkhitaryan prova il pallonetto, prendendo la traversa.

Nella ripresa fuori Spinazzola e Mkhitaryan per Karsdorp e Pedro. Al 49' girata di testa di Mayoral che finisce alta. Un minuto dopo clamorosa occasione: Pau Lopez risponde alla grande a Sankhare, poi Antov spara alto. Al 70' entra Dzeko. Al 79' grande combinazione Pedro-Pellegrini con l'azzurro che tira e trova la risposta di Busatto.



ROMA-CSKA SOFIA 0-0

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling (56' Juan Jesus), Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola (45' Karsdorp); Perez (76' Pellegrini), Mkhitaryan (45' Pedro); Borja Mayoral (70' Dzeko).

A disp.: Mirante, Boer, Ibanez, Veretout, Zalewski, Milanese

All. Paulo Fonseca



CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion (88' Turitsov), Antov, Zanev, Mazikou; Youga (80' Beltrame), Jeferson (80' Tiago); Sinclair (64' Henrique), Sankharé (88' Ahmedov), Yomov; Sowe.

A disp.: Evtimov, Carey, Keita, Penaranda, Galabov

All. Daniel Morales, Kiril Dinchev e Krassimir Chomakov.



ARBITRO Aleksei Kulbakov (BLR)

NOTE Ammoniti: 41' B. Peres, 80' Karsdorp, 84' Villar, 85' Zanev.

