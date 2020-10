Viterbese, altri due membri del gruppo squadra con il coronavirus. I contagiati sono 11

29 ottobre 2020 a

Altri due membri del gruppo squadra della Viterbese positivi al Covid. Lo ha comunicato la società gialloblù con un comunicato diramato nella serata del 29 ottobre. Questo il testo: "La U.S. Viterbese 1908 comunica che l’ultima sessione di test molecolari (tamponi) effettuati ha riscontrato due ulteriori positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Le undici persone (6 calciatori e 5 componenti dello staff tecnico) che al momento risultano positive si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali".

Tra i positivi riscontrati nei giorni scorsi c'è l'allenatore Maurizi. La squadra è affidata per il momento al tecnico della primavera.

