Lazio, emergenza Covid: venerdì 30 ottobre tamponi decisivi. Ipotesi rinvio partita con il Torino.

Continua a preoccupare l'emergenza in casa biancoceleste. Mercoledì Inzaghi è stato costretto a far scendere in campo gli uomini contati nella sfida di Champions League pareggiata con il Bruges. Domenica 1 novembre alle 15 c'è il Torino con la partita in trasferta. Per ora la società non ha ufficializzato le positività. "Nell’effettuazione di lunedì ci sono state delle criticità. Per tutelare i propri tesserati la società ha messo subito in isolamento i casi dubbi nelle rispettive abitazioni", ha chiarito lo staff medico mercoledì. Fuori ci sono Immobile, Luis Alberto, D.Anderson, Strakosha, Leiva, Armini e Lazzari.

Venerdì 30 ottobre ci sarà una nuova tornata di tamponi, poi si farà il punto sugli eventuali positivi e assenti. Solo a quel punto la Lazio potrà prendere in esame l'ipotesi di chiedere un rinvio della partita con il Toro. Ipotesi che Igli Tare non ha escluso. Ma il protocollo prevede che ci debbano essere 10 positivi a distana di sette giorni dall'ultimo caso.

