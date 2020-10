28 ottobre 2020 a

Champions League, Bruges-Lazio 1-1. Correa colpisce poi Venaken realizza il rigore.

Nonostante le tante assenze la Lazio esce imbattuta dallo stadio Breydel di Bruges. Biancocelesti avanti al 14' con Correa bravo a tirare a rete dopo uno scambio con Marusic. I belgi arrivano al pari al 41'. Il Var richiama l'arbitro per un abbraccio di Patric in area di rigore. Calcio dagli undici metri realizzato da Venaker. Nella ripres al 52' Reina salva il risultato con una parata di piede su Bonaventure. Lo Spagnolo si supera al 63' sul un colpo di testa di Ritz. Al 70' colpo di testa alto di Muriqi su cross di Pereira. Sette minuti dopo grandissima occasione per la Lazio: Milinkovic Savic lanciato da Acerbi si prensenta davanti a Mignolet ma spara contro il portiere. Il risultato non cambia. Punto d'oro viste le premesse per la Lazio.

BRUGES-LAZIO 1-1

RETI 14' Correa (L), 42' rig. Vanaken (B)

BRUGES (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli; Diatta, Vormer, Ritz, Vanaken, Sobol; Bonaventure (88' Krmencik), De Katelaere (3' Lang). All. Clement

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (46' Pereira), Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares (56' Muriqi); Caicedo (69' Czyz), Correa. All. Inzaghi

NOTE Ammoniti: Diatta, Fares, Hoedt, Patric, Akpa-Akpro, Bonaventure, Czyz, Rits

