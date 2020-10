28 ottobre 2020 a

Europa League, Roma-Cska Sofia giovedì 29 ottobre alle 21. Probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Fonseca si affida di nuovo al turnover per la seconda partita del girone di Europa League in programma allo stadio Olimpico dove arriverà al Cska Sofia. Diversi giocatori saranno risparmiati in vista del match di domenica prossima contro la Fiorentina. Nuova occasione per Borja Mayoral che era partito titolare anche contro lo Young Boys. In difesa torna Fazio che sarà al fianco di Ibanez, Kumbulla. A centrocampo Villar e Cristante con lo spagnolo in ballottaggio con Veretout. Sulle fasce Bruno Peres e Santon. Pellegrini e Pedro dietro a Boya Mayoral.

PROBABILE FORMAZIONE

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibañez, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Santon; Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Anton, Mattheij, Mazikou; Youga, Sankharé; Sinclair, Tiago Rodrigues, Henrique; Sowe.

DOVE SEGUIRE LA GARA

Roma-Cska Sofia sarà trasmessa giovedì 29 novembre alle 21.00 in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser.

