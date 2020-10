Champions League, Bruges-Lazio il 28 ottobre alle 21 . Le formazioni ufficiali e dove vedere la partita in tv e streaming

28 ottobre 2020 a

Champions League, Bruges-Lazio. Le formazioni ufficiali e dove vedere la partita in tv e streaming.

Nessuna sorpresa rispetto all'undici circolato alla vigilia. Mister Inzaghi con gli uomini contati a causa del caso Covid-Uefa scoppiato a Formello si affida alla coppia Caicedo Correa per cercare di portare via il risultato dallo Stadio Jan Breydel e dare continuità all'ottimo esordio contro il Burussia.

Calcio d'inizio a alle 21. Queste le formazioni ufficiali.

CLUB BRUGES (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; De Katelaere, Bonaventure. A disp.: Horvath, Balanta, Krmencik, Lang, Schrijvers, Ricca, Okereke, Badji, Mechele. All.: Clement.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo. A disp.: Alia, Furlanetto, Franco, Pica, Bertini, Czyz, A. Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.

COME SEGUIRE LA GARA

La partita Bruges-Lazio, con fischio d’inizio alle ore 21, andrà in onda su Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253). Sarà inoltre visibile in streaming tramite Sky Go.

