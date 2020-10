Viterbese, positivi al coronavirus altri due membri del gruppo squadra

28 ottobre 2020 a

a

a

Viterberse, altri due membri del gruppo squadra positivi al coronavirus. Si complica sempre di più la situazione in casa gialloblù. Dopo che l'allenatore Maurizi e il suo intero staff sono finiti in isolamento perché positivi al Covid-19, nell'ultima tornata di esami effettuati il 27 ottobre è emerso il contagio di altri due membri del gruppo squadra. "Le persone che al momento risultano positive si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali", si legge in una nota che è stata diramata dalla società per fare il punto sull'emergenza. Bisognerà capire cosa accadrà in vista della trasferta di Palermo.

