Champions League, Bruges-Lazio il 28 ottobre alle 21. Le probabili formazioni e come seguire la partita in tv e streaming

Champions League, Bruges-Lazio. Le probabili formazioni e come seguire la partita in tv e streaming. Calcio di inizio il 28 ottobre alle 21.

Biancocelesti alle prese con l'emergenza Covid. La società non ha ancora ufficializzato le posititività in ogni caso sono solo 16 i giocatori partiti per il Belgio. Gli altri, Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Leiva, Luiz Felipe, Djavan Anderson oltre Strakosha, Cataldi e Armini fermi da giorni sono stati bloccati a Roma. Autorizzazione solo per Pereira che dovrebbe raggiungere il Belcgio nella giornata del 28 ottobre prima della gara.



Formazione più che in emergenza dunque per Inzaghi che schiererà reina tra i pali, Patric, Hoedt e Acerbi in difesa. In mediana Milinkovic insieme a Parolo e Akpa Akpro, sugli esterni marusic e Fares. in avanti la coppia Correa-Caidedo. Pereira dovrebbe partire dalla pacnhina come Muriqi. In panca anche diversi primavera.

PROBABILI FORMAZIONI

BRUGES (3-5-2) - Mignolet; Mata, Mechele, Deli; Diatta, Rits, Vormer, Vanaken, Sobol; De Katelaere, Dennis. All. Clement. A disposizione: Horvarth, Ricca, Kossounou, Van Der Brempt, Balanta, Schrijvers, Van den Keybus, Badji, Okereke; Lang.

LAZIO (3-5-2) - Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi. A disposizione: Alia, Furlanetto, Franco, Pica, Bertini, Czyz, Pereira, Muriqi.

ARBITRO: Taylor. VAR: Attwell.

COME SEGUIRE LA GARA

La partita Bruges-Lazio, con fischio d’inizio alle ore 21, andrà in onda su Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253). Sarà inoltre visibile in streaming tramite Sky Go.

