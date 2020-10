Roma, l'ex direttore sportivo Petrachi chiede cinque milioni di euro di danni

27 ottobre 2020 a

Roma, l'ex direttore sportivo Gianluca Petrachi chiede cinque milioni di euro di danni.

Il licenziamento di luglio - deciso dopo gli attriti con l'allora presidente James Pallotta - avrà uno strascico in tribunale. Secondo quanto riporta il sito romanews.eu nella relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso il 30 giugno vengono evidenziati dei dettagli relativi alla causa intentata dall'ex direttore sportivo. La Roma contesta la gestione tecnica di Petrachi durante il lockdown. Lo stesso Petrachi chiede 5 milioni di euro. La Roma contesta all'ex dirigente di aver utilizzato toni offensivi con Pallotta. La prima udienza davanti al giudice del lavoro è fissata per il 4 novembre.

